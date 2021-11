Novavax Aktie: Technische Niveaus, die bei der Novavax-Aktie zu beachten sind!

Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) Aktien werden am Montag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen seinen rollenden Antrag bei Health Canada für die Zulassung seines proteinbasierten Impfstoffkandidaten COVID-19 abgeschlossen hat. Novavax stieg am Montagnachmittag um 12,79% auf $167,86.

Novavax Tages-Chartanalyse Die Aktien von Novavax erholen sich zurück in ein Muster, das technische Händler als Wimpelmuster bezeichnen, nachdem sie kurzzeitig unter die Unterstützung gefallen waren.