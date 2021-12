Novavax-Aktie: Steigt aufgrund von Impfstoff-Nachrichten wieder ins Gleichgewicht!

Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt, nachdem der Leiter der Vaccines Task Force der Europäischen Arzneimittelagentur Berichten zufolge sagte, dass der Impfstoff COVID-19 des Unternehmens bald die Zulassung in Europa erhalten könnte.

Eine endgültige Entscheidung wird in der kommenden Woche fallen, wenn die Behörde den Impfstoff voraussichtlich zulassen wird. Novavax lag bei der letzten Kontrolle um 25,62 % höher



