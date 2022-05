Novavax-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Mit der Ergebnisveröffentlichung konnte Novavax aufzeigen, dass profitabel gearbeitet wird. Dennoch verlor der Titel an Wert. Hintergrund ist, die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz konnten nicht erreicht werden. Nun steht die Impf-Zulassung in den USA im Fokus. In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, die Novavax-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht… Hier weiterlesen