Novavax Aktie: Sehr Bullisch!

Novavax Aktie: Erst vor wenigen Tagen kam es zum Auflösen der abwärts gerichteten Trendlinie. Darauf folgte ein fulminanter Anstieg in Richtung des kleinen Widerstandsbereichs von rund 105 Euro. So wie es derzeit aussieht, werden die Bullen diesen Widerstand aus dem Weg räumen. Novavax muss lediglich schaffen den Anteilschein oberhalb der 200-Tagelinie zu halten. So können dann nach und nach weitere Preissteigerungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



