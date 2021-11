Novavax-Aktie: Schließt Antrag auf Notfallzulassung ab!

Überblick(NASDAQ:NVAX) hat bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Antrag auf Zulassung von NVX-CoV2373, dem Impfstoffkandidaten COVID-19, für den Notfalleinsatz (EUL) gestellt. Der heutige Antrag von Novavax kommt zu einem früheren Antrag von Novavax und(SII) bei der WHO hinzu. Der Antrag enthält Daten aus der Phase-3-Studie PREVENT-19 mit 30.000 Teilnehmern in den USA und Mexiko, die einen 100-prozentigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!