Novavax-Aktie: Saft- und kraftlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

Die Novavax-Aktie ist seit gut einem Monat in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Die Aktie des US-amerikanischen Impfstoffherstellers pendelt seitdem in einem Kursband zwischen 65 und 78 Euro. Die Tage, an denen der Kurs der Novavax-Aktie jenseits der 200-Euro-Marke lag, liegen bereits Monate zurück. Wird die Aktie jemals wieder zu diesen alten Höhen aufsteigen können?

Der Impfstoff als Ladenhüter!

Die zutreffendste Antwort lautet momentan „wahrscheinlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung