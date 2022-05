Novavax-Aktie: Passiert da etwas?

Die Novavax-Aktie steht weiterhin stark unter Druck. Auch wenn einige Zulassungsnachrichten in letzter Zeit die Novavax-Aktionäre in gute Stimmung versetzt haben, ist die Zulassung für den wichtigsten Markt noch offen. Allerdings scheint sich dort nun etwas zu tun und ein wichtiger Termin rückt in den Vordergrund. In diesem Jahr sind die Novavax-Aktien bisher um 66 Prozent gefallen. Problematisch ist, dass… Hier weiterlesen