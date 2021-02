Novavax Aktie: Novavax versammelt sich, nachdem das passiert ist!

Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), das kurz davor steht, in den USA eine klinische Studie der späten Phase seines Coronavirus-Impfstoffkandidaten zu beginnen, sagte am Montag, dass der Impfstoffkandidat von der FDA den Fast-Track-Status erhalten hat.

Was geschah

Novavax teilte mit, dass die FDA den Fast-Track-Status für NVX-CoV2373 erteilt hat. NVX-CoV2373 ist ein stabiles Präfusionsprotein, das mit der Nanopartikel-Technologie von Novavax hergestellt wird, die das firmeneigene



