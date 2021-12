Novavax-Aktie: Kurz vor dem Durchbruch?

Beim Corona-Impfstoff von Novavax tut sich derzeit so einiges. Am Freitag erhielt das Vakzin die Zulassung durch die WHO, worauf die Aktionäre mit einem spontanen Kurssprung um 13,2 Prozent reagierten. Das beförderte die Novavax-Aktie auf ansehnliche 193,98 Euro und es könnte erst der Anfang gewesen sein.

In den westlichen Industrienationen nützt die WHO-Zulassung nicht viel, denn hier sind andere Behörden verantwortlich. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



