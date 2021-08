Novavax-Aktie: Kurz vor Ausbruch – 100 Prozent?

Mit 204,65 EUR klopft die Novavax-Aktie zum wiederholten Male an dem Widerstandsbereich um 215 EUR an. Was jetzt noch fehlt, ist ein Auflösen dieser relevanten Zone. Mit einem Tagesschlusskurs von z. B. 220 bis 225 EUR ist es bewerkstelligt. Dann wäre die Luft sofort bis 274 EUR frei.

Folgende Marken sind interessant

Dort befindet sich das diesjährige Kurshoch und es sollte ebenfalls schnell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



