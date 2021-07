Novavax-Aktie: Jetzt endlich ein Kauf?

Die Novavax-Aktie ist seit drei Handelstagen wieder im Aufwind. Seit vergangenem Donnerstag konnte die Aktie des Impfstoffentwicklers ein Plus von knapp 30 Prozent verbuchen. Damit setzt sich die Achterbahnfahrt der Novavax-Aktie in diesem Jahr weiter fort. Aktionäre haben seit Jahresbeginn bereits Kursschwankungen zwischen 100 und 260 Euro erlebt. Aktuell notiert die Aktie bei ca. 190 Euro. Was wird die Zukunft bringen?

Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!