Novavax-Aktie: Ist das der Start nach oben?

Der Kurs der Impfstoff-Aktie von Novavax hat an der Nasdaq nach Börsenstart deutlich zugelegt und schoss von rund 154 USD auf mehr als 168 USD hoch. Grund dafür ist die Zulassung des Covid-Impfstoffes von Novavax durch die zuständigen indischen Behörden. Die Novavax-Aktie setzt damit zu einer neuen Aufwärtsfahrt in ihrer seit Februar extrem volatilen Entwicklung an.

Großes Marktpotenzial als Beruhigungspille?

