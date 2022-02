Novavax-Aktie: Impfstoff wirksam bei Jugendlichen?

Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) gab bekannt, dass sein COVID-19-Impfstoff mit zwei Dosen zu 80 % gegen COVID-19 wirksam war, und zwar in einer Studie im Spätstadium, in der die Impfung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren getestet wurde.

An der Studie nahmen 2.247 Jugendliche zwischen Mai und September 2021 teil, als die Delta-Variante der vorherrschende Stamm in den USA war. Der Impfstoff