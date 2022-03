Novavax-Aktie: Festgefahren?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Novavax-Aktie steckt seit gut zwei Monaten in einem Seitwärtstrend fest und pendelt seitdem in einem Kurskorridor zwischen etwa 65 und 80 Euro. Der massive Abwärtstrend Ende letzten / Anfang dieses Jahres ist damit zwar vorerst gestoppt, aber eine Aufwärtsbewegung der Aktie ist derzeit auch nicht in Sicht. Warum tut sich der US-amerikanische Impfstoffhersteller momentan so schwer?

Ein Ladenhüter in Deutschland

Die Antwort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung