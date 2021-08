Novavax-Aktie: Es ist bald so weit!

Der Widerstandsbereich um rund 200 EUR ist derzeit noch zu hart für die Novavax-Aktie. So kam es jüngst mehrfach zum Anlaufen, aber auch zum Abprallen. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Die Bullen haben weiterhin Chancen, sie müssen wahrscheinlich nur etwas Luft holen. Es darf jetzt also erst einmal noch mal in einer Korrektur-Bewegung Richtung Süden gehen.

Die Unterstützung muss halten

