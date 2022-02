Novavax-Aktie: Erfolg oder Rohrkrepierer?

Auch die Novavax-Aktie geriet am Donnerstag unter die Räder des russischen Einmarsches in der Ukraine. Dabei sollte die ausklingende Woche für die US-Pharmafirma eigentlich mit einer Erfolgsnachricht enden – zumindest in Deutschland.

Novavax-Impfstoff trifft in Deutschland ein

Wie das deutsche Bundesgesundheitsministerium mitteilte, sollen die ersten Corona-Impfstoffe von Novavax noch am heutigen Donnerstag beim Bund eintreffen. Am Freitag dann stehen die Auslieferungen an die



