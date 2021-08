Novavax-Aktie: Eine faustdicke Überraschung!

Aktien von Herstellern von Corona-Impfstoffen sind derzeit an den Märkten gefragter als je zuvor. Die meisten denken bei dem Thema bevorzugt an die Anteile von BioNTech und Moderna, allerdings arbeiten noch zahllose weitere Unternehmen an entsprechenden Vakzinen. Einer davon ist der US-amerikanische Konzern Novavax, der sich sogar auf Impfstoffe spezialisiert hat.

Den meisten war dieser Name bis vor Kurzem noch kaum ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung