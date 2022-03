Novavax-Aktie: Breite Unterstützung!

Die Novavax-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung stark abgebaut: An der Nasdaq ist der Titel seit Januar um 39,62 Prozent abgesackt. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens jedoch einen ordentlichen Aufschwung erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein sattes Plus von 17,55 Prozent. 85,05 US-Dollar ist der Kurs um 15:32 Uhr MEZ, was einem Defizit von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung