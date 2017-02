Novasep investiert in eine 27-Millionen-Euro-Produktionsanlage für virale Vektoren

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Die strategische Investition unterstützt die wachsende Nachfragenach der Entwicklung und Produktion von Therapien auf Basis viralerVektoren in der kommerziellen PhaseNovasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien für die Life-Sciences-Industrie, gibt heute einestrategische Investition in Höhe von 27 Millionen EUR in einekommerzielle Produktionsanlage für virale Vektoren bekannt. Die neueAnlage, die Anfang des Jahres 2019 in Betrieb gehen soll, wird aufdem Gelände des Novasep-Standortes in Seneffe (Belgien) gebaut, umdie bereits bestehenden Laborhallen des benachbarten Standortes inGosselies zu ergänzen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/466273/Novasep_Logo.jpg )Die Anlage wird zwei cGMP-Hallen auf insgesamt 2.000 Quadratmeternumfassen, die mit einer Reihe von Einwegbioreaktoren mit einer Größevon 200 l bis zu 2.000 l ausgestattet sind. Sie wird dieProduktionsanforderungen für Phase III und Kommerzialisierungsphasenperfekt erfüllen."Viele Typen viraler Vektoren werden derzeit entwickelt und machenjedes Projekt speziell. Das Team in Belgien wird für seineherausragende Expertise in der Produktion viraler Vektoren für nahezualle Expressionssysteme geschätzt", erklärte der Vorsitzende und CEOvon Novasep, Dr. Michel Spagnol. "Wir sind stolz darauf, dass unsereUS-amerikanischen und europäischen Kunden die Entwicklung ihrerProdukte mit uns vorantreiben möchten, indem sie diese Investitionaktiv unterstützen."Der Bau der Anlage ist eine Reaktion auf die starkeMarktnachfrage, die aus einem wachsenden Interesse an diesemtherapeutischen Ansatz und einer fortschreitenden klinischen Pipelineresultiert. Virale Vektoren werden in Gentherapien oderImmuntherapien, wie z. B. neue Krebsbehandlungsstrategien, und intherapeutischen Impfstoffen der "neuen Generation" genutzt. Mit mehrals 300 Produkten in klinischen Studien und 9 Produkteinführungenwird der Markt voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren ein hoheseinstelliges Wachstum verzeichnen.Der therapeutische Ansatz besteht darin, die Fähigkeit des Viruszu nutzen, genetisches Material in die Wirtszelle einzuführen. Durchvirale Vektoren wird das genetische Material modifiziert, um dieWirtszelle zu reparieren. Typische virale Vektoren sind Lentiviren,Adenoviren und adeno-assoziierte Viren."Für die Produktion dieser innovativen Therapien sind gezielteTechnologien erforderlich, und als ein führendes CMO streben wirdanach, unsere Teamexpertise kontinuierlich anzupassen, um dieErwartungen unserer Kunden zu erfüllen", so Spagnol weiter. "DieseInvestition ist das neue Juwel unter den Anlagen, in die wir in denletzten fünf Jahren investiert haben, und ich bin überzeugt davon,dass sie das Wachstum von Novasep weiter vorantreiben wird."Folgen Sie für weitere Presseinformationen und Ansprechpartnerdiesem Link: http://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Sophie Baudouinsophie.baudouin@novasep.com+33-632-082-024 | Novasep Kontakt: Sophie Baudouinsophie.baudouin@novasep.com+33-632-082-024Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell