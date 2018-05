Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Diese Anlage in Seneffe, Belgien, wird NovasepsArzneimittel-Service für mAbs, virale Vektoren und andereBiopharmazeutika mit geringem Volumen stärken.Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien für die Life Sciences-Industrie, gibt heute eineInvestition in Höhe von 10 Mio. Euro in eine kommerzielle, aseptischeFill&Finish-Anlage für mAbs, virale Vektoren und andereBiopharmazeutika mit geringem Volumen bekannt. Die Anlage wird sichin Seneffe, Belgien, befinden und im zweiten Halbjahr 2019 in Betriebgenommen werden.Der Fill&Finish-Betrieb ist von entscheidender Bedeutung, um dieSicherheit und Wirksamkeit eines Medikaments zu gewährleisten. DieserSchritt umfasst das aseptische Abfüllen von Biopharmazeutika inBehälter und stellt den letzten Schritt des Herstellungsprozesses dar- nach dem Upstream Bioprocessing (Zellkultur) und dem DownstreamProcessing (Aufreinigung).Die neue Novasep-Anlage verfügt über eine Fill&Finish-Einrichtungmit modernsten Abfüllgeräten und Isolatoren (Handschuhkästen). Siewird bei zwei bis drei Durchläufen pro Woche bis zu 10.000 Ampullenpro Charge liefern. Diese Investition entspricht dem strategischenEntwicklungsplan und wird es Novasep ermöglichen, auf die großeMarktnachfrage nach zielgerichteten Biopharmazeutika, auch fürseltene Krankheiten, in dem Maße zu reagieren, wie klinischeEntwicklungen heranreifen.Dieses Projekt ist Teil von Rise-2, Novaseps strategischemWachstumszyklus. Es ergänzt eine Investition in Höhe von 27 Mio. Euroin eine neue kommerzielle Produktionsanlage für virale Vektoren inSeneffe (Belgien), die bis zum ersten Quartal 2019 vollständigqualifiziert sein wird, sowie eine Investition von 17 Mio. Euro ineine cGMP-Anlage für die Herstellung von mAbs in kommerziellemMaßstab, die sich in Pompey, Frankreich, befinden und im zweitenHalbjahr 2019 in Betrieb genommen wird."Der Trend zu zielgerichteten Therapien hat eine steigendeNachfrage nach spezialisierten Kapazitäten geschaffen", sagte JeanBléhaut, Präsident von Novaseps Manufacturing Solutions BusinessUnit. "Als Reaktion darauf hat Novasep eine Reihe größerer Projekteins Leben gerufen, um seinen Biopharmaherstellungsservice fürverschiedene Arzneimittelsubstanzen und Fill&Finish-Aktivitätenauszubauen."Dr. Michel Spagnol, Novaseps Chairman und CEO, fügte hinzu: "Nachder Investition in Höhe von 17 Mio. Euro in unseremAb-Produktionsanlage und der Investition von 27 Mio. Euro in dieGentherapie-Produktion ist dies die dritte Investition, die wirbekannt geben, um die starke Entwicklung von innovativen Therapien zuunterstützen. Mit dieser dritten Investition setzt Novasep seinEngagement für den Strategieplan Rise-2 fort, der zum Ziel hat, denUmsatz des Unternehmens bis 2022 zu verdoppeln."Presseinformationen finden Sie hierhttps://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Laure SaloinCommunication Project Manager+33-777-943-752Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell