Novasep gibt Finanzergebnisse für 2017 bekannt

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Umsätze steigen um 4 % auf 282 Mio. EUR,das EBITDA um 4,3 % auf 29 Mio. EURNovasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien für die Life Sciences Industrie, gibt heute einUmsatzwachstum von 4 % sowie einen Anstieg des EBITDA um 4,3 % fürdas Jahr 2017 bekannt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680055/Novasep_Logo.jpg )2017 war ein Übergangsjahr, in dem Novasep seinen erstenstrategischen Zyklus "Back to Basics" (von 2012 bis 2017) abschlossund die Implementierung der zweiten Phase "Rise-2" vorbereitete.Zu diesem Zweck hat Novasep seine Tätigkeiten in zweikomplementären Geschäftseinheiten neu organisiert:- Manufacturing Solutions- Process SolutionsManufacturing Solutions bietet Dienstleistungen in den BereichenProzessentwicklung und Herstellung von Wirkstoffen für die Pharma-und Chemieindustrien an. Manufacturing Solutions hat zweiService-Bereiche: Synthesis, der seine Dienstleistungen auf dieHerstellung "kleiner" Moleküle konzentriert, basierend auf chemischenReaktionen, und der Bereich Biopharma, der Dienstleistungen für dieHerstellung "großer" Moleküle anbietet, basierend auf biochemischenProzessen.Process Solutions bietet Prozess-Engineering-Services für dieLebens- und Futtermittel-Industrie und eine Auswahl anAufreinigungsanlagen für die Pharmaindustrie an.2017 erlebte Manufacturing Solutions ein starkes Wachstum auf demBiopharma-Sektor (+14 %), was darauf gründet, dass Novasep von diesemWachstumsmarkt profitieren konnte, während die Synthesis-Aktivitätenstabil blieben. Außerdem verfolgte Novasep weiterhin seineOrientierung auf die pharmazeutischen Märkte.Insgesamt steigt der Process-Solutions-Umsatz Jahr für Jahr um 6%. Während der Bereich Industrial Services durch einen Rückgang desZuckermarktes beeinträchtigt wurde, hat der Bereich derAnlagen-Services im Jahr 2017 ein erwartetes aber dochaußergewöhnliches Wachstum um 33 % verzeichnet. Die Leistung diesesService-Bereiches wurde durch die Einführung eines neuenAnlagen-Angebotes und einer effizienten kommerziellen Strategiegefördert, wodurch erfolgreich Marktanteile auf dem LPLC-Sektorgewonnen werden konnten.Ausblick für 2018In nur zwei Jahren ist es Novasep gelungen, sein Angebotauszubauen und neu auszurichten und eine höhere Marge für dasUnternehmen zu erzielen. Die finanzielle Trendwende wird es Novasepermöglichen, das Unternehmen für den nächsten strategischen Schrittzu positionieren, mit neuen Wachstumszielen, einschließlich weitererInvestitionen in die Aktivitäten des Bereiches BiopharmaManufacturing.Dr. Michel Spagnol, Chairman & CEO von Novasep, kommentierte: "DieNovasep-Strategie 'Rise-2' besteht darin, vier größere Investitionenvorzunehmen - in Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC),Produktionsanlagen für virale Vektoren, Fill&Finish-Herstellung,Produktionsanlagen für monoklonale Antikörper (mAb) - mit dem Ziel,die Rentabilität des Unternehmens innerhalb eines kurzen Zeitraums zuverdreifachen."Presseinformationen finden Sie hierhttps://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html