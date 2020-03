Novasep führt neue Geschäftseinheit für Biopharma-Lösungen unter Leitung von Cédric Volanti ein

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die neue Geschäftseinheit BiopharmaSolutions wird zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Novasep, Rise-2,geschaffen und umfasst alle Aktivitäten von Novasep Belgien. Cédric Volanti hatsich Novasep angeschlossen, um diese neue Geschäftseinheit zu leiten und wirdMitglied des Exekutivkomitees von Novasep sein.Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für diebiowissenschaftliche Industrie, stellt den neuen Geschäftsbereich BiopharmaSolutions vor, der von Cédric Volanti geleitet wird.In den letzten Jahren und insbesondere mit dem Bau der neuenBioproduktionseinheiten Senrise-IV (https://www.novasep.com/home/about-novasep/media-events/press-release/novasep-opens-%E2%82%AC27m-new-viral-vector-commercial-production-facility.html) und Senefill (https://www.novasep.com/home/about-novasep/media-events/press-release/senefill-commissioning.html) haben die StandorteGosselies und Seneffe (Belgien) eine beispiellose Entwicklung sowie einenkulturellen Wandel erfahren, der mit dieser Entwicklung hin zur industriellenFertigung einhergeht. Dies ist eine Antwort auf die wachsenden Anforderungen desBiopharmamarktes, insbesondere in den Segmenten Gentherapie und virale Vektoren.In diesem Zusammenhang hat Novasep eine neue Geschäftseinheit, BiopharmaSolutions, geschaffen, die alle Aktivitäten von Novasep Belgien umfasst und vonCédric Volanti als Präsident von Biopharma Solutions geleitet wird. CédricVolanti wurde zunächst an der Universität Lüttich ausgebildet und kamanschliessend zu Novasep, nachdem er verschiedene operative undManagementpositionen bei SGS, PharmaCell (jetzt Teil von Lonza), Eurogentec undPyxis Consulting i durchlaufen hat. Zuletzt war er als COO für Delphi Geneticstätig."Ich freue mich, Cédric im Executiveteam von Novasep willkommen zu heißen.Unsere starke Entwicklung auf den Biopharma-Märkten wird es Novasep ermöglichen,sein Engagement im strategischen Plan Rise-2 fortzusetzen, der darauf abzielt,die Rentabilität des Unternehmens bis 2023 zu verdoppeln", kommentierte MichelSpagnol, Chairman & CEO der Novasep Group. "Seine Unterstützung wird auch imHinblick auf die Herausforderungen bei der Rekrutierung und die Erweiterung desTeams von wesentlicher Bedeutung sein.""Ich freue mich, in dieser Zeit des Wachstums zu Novasep zu kommen, insbesondereum die starke Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen", sagte CédricVolanti. "Unsere Aktivitäten in Belgien reagieren auf die starke Marktnachfrage,und ich bin stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein."Für Presseinformationen klicken Sie hier:https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlLogo - https://mma.prnewswire.com/media/815661/Novasep_Logo.jpgPressekontakt:Laure SaloinCommunication Projekt Manager+33-7-77-94-37-52Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61730/4536921OTS: NovasepOriginal-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell