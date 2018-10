Novasep eröffnet neue kommerzielle 27-Millionen-Euro-Produktionsanlage für virale Vektoren

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Mit dieser neuen Bioproduktionsanlage für virale Vektorenbestätigt Novasep seine Führungsposition und geht effektiv auf denwachsenden Marktbedarf der Gentherapie ein.Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien für die Life-Sciences-Branche, hat in Seneffe, Belgien,eine neue Viral-Vektor-Produktionsanlage im Wert von 27 Mio. EUReröffnet. Die Produktion der ersten cGMP-Chargen wird im erstenHalbjahr 2019 beginnen.Dieses Projekt mit der Bezeichnung Senrise-IV stellt für Novasepeinen operativen und strategischen Schritt nach vorn dar. Die Anlageermöglicht die Bioproduktion von viralen Vektoren in einemkommerziellen, industriellen Maßstab in integrierter Weise und mitvoller Kontrolle der Wertschöpfungskette. Zu diesem Zweck hat Novasepseine Belegschaft vor Ort mit der Schaffung von 75 neuenArbeitsstellen verdoppelt.Die Anlage wird zwei cGMP-Produktionslinien umfassen: Die einedient der Aufrechterhaltung der Zellkultur für virale Vektoren inmoderaten Mengen - sie dienen zur Behandlung bestimmter seltenerKrankheiten oder für Indikationen mit niedrigerer Dosis - die andereist für die Suspensionszellkultur mit Bioreaktoren von 50 bis 2000Litern zur Produktion von größeren Mengen. Diese Anlage ist sokonzipiert, dass sie der wachsenden Nachfrage von biopharmazeutischenUnternehmen weltweit gerecht wird.Die 2.000 Quadratmeter große Senrise-IV-Anlage erfüllt diehöchsten cGMP-Standards für die kommerzielle Produktion imbiopharmazeutischen Einsatz. Ein Null-Risiko-Ansatz bleibt daher einezentrale Priorität und wird, durch die Trennung verschiedenerProduktionszonen und eine effektive Abwasser- undMaterialdekontamination vor Ort, erreicht."Wir freuen uns, diese Einrichtung heute eröffnen zu können. Siewurde dank der stetigen Unterstützung unseres Expertenteams inRekordzeit errichtet. Wir sind nun in der Lage, dem Markt zusätzlichzur klinischen Produktion auch eine kommerzielle Produktionanzubieten", sagte Pierre Lunel, Direktor des belgischen Standorts."Darüber hinaus geht der Bau von Senefill, unserer gewerblichenFüll- und Abfertigungsanlage auf dem gleichen Gelände weiter und siewird noch vor Ende 2019 in Betrieb gehen. Diese Investition wird esNovasep ermöglichen, eigenständige Füll- und Abfertigungsleistungensowie eine integrierte Herstellung von Wirkstoffen undArzneimittelprodukten für virale Vektoren, monoklonale Antikörper undandere Biologika mit geringem Volumen anzubieten. Wir sind weiterhinentschlossen, effizient auf die starke Marktnachfrage nachOrphan-Arzneimitteln und gezielten biopharmazeutischen Medikamentenzu reagieren, während die klinischen Pipelines heranreifen",kommentierte Michel Spagnol, Chairman und CEO von Novasep.Presseinformationen finden Sie hier:https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Laure SaloinCommunication Project ManagerTel. +33-7-77-94-37-52Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell