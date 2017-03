Novasep ernennt Xavier de Saint Guilhem zum Chief Financial Officer

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -CFO-Ernennung erfolgt während sich das Unternehmen auf die nächsteWachstumsstrategiephase vorbereitetNovasep, ein führender Anbieter von Services und Technologien fürdie Life-Sciences-Industrie, gab heute die Ernennung von Xavier deSaint Guilhem zum Chief Financial Officer bekannt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/466273/Novasep_Logo.jpg )Xavier de Saint Guilhem absolvierte seine Ausbildung an der ENSCP,MIT (Massachusetts Institute of Technology) und der INSEAD. Vorseiner Anstellung bei Novasep war er in verschiedenen Positionen imoperativen Management und im Bereich Finanzen für Unternehmen wieRhodia, Accenture, Crown Cork & Seal und Christian Dior Parfums inEuropa und Asien tätig. Zuletzt war er CFO von Peugeot Motocycles.Dr. Michel Spagnol, Chairman und CEO von Novasep, erklärte: "Ichfreue mich sehr, Xavier im Führungsteam von Novasep willkommen heißenzu können. Diese Einstellung erfolgt an einem Wendepunkt hinsichtlichder Strategie unseres Konzerns, nachdem wir im November 2016erfolgreich unsere Schulden refinanziert und in wichtige Projekteinvestiert haben, um unsere Services zu erweitern und unser Wachstumvoranzutreiben. Xavier wird beim Rollout dieser Projekte eineentscheidende Rolle spielen, und das Management-Team mit seinemspezifischen Fachwissen und seiner internationalen Erfahrungbereichern. Ich danke Christian Thiry für seinen Einsatz als CFOwährend der letzten Jahre. Das Novasep-Team wünscht ihm für seinekünftigen Projekte viel Erfolg."Novaseps Wachstumspotenzial resultiert aus der erfolgreichenRefinanzierung seiner Schulden im November 2016 sowie ausInvestitionen in Betriebe und Services in den letzten fünf Jahren inHöhe von 100 Mio. EUR.Seit 2012 wurden mehrere große Investitionen getätigt, um dasAngebot für die kundenspezifische Auftragsherstellung auszubauen:eine GMP-Bioproduktionsanlage für Impfstoffe durch Aufreinigung vonBiomasse; eine GMP-Einrichtung für die Produktion von OMEGA-3 ausgereinigtem Fischöl; der Ausbau einer Anlage für hochwirksame aktiveWirkstoffe für die Produktion von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten(ADC) im Industriemaßstab sowie zuletzt eine spezielle Anlage für dieBiokonjugation zur Komplettierung der Services für dieADC-Produktion.Diese Investitionen unterstützen auch Novaseps Strategie für diegeografische Expansion. In den USA wurde das Kilolabor erweitert, umdie frühe Entwicklungsphase chemischer aktiver Wirkstoffe zu fördern.In Asien wurden die Teams in China, Indien und Thailand ausgebaut."Nach der "Back to basics"-Strategie möchten wir uns in Zukunftauch im Interesse unserer Kunden weiterentwickeln, indem wir unserestabile und innovative industrielle Produktionsplattform und dasFachwissen unserer Teams einsetzen", so Spagnol weiter. "Egal ob diesdurch organisches Wachstum oder durch eine Übernahme sein wird -unsere Investoren sind sehr daran interessiert, sich mit uns zusammenweiterzuentwickeln."Informationen zu NovasepNovasep ist ein weltweit tätiger Anbieter von wirtschaftlichen undnachhaltigen Lösungen für die Herstellung von Molekülen für LifeSciences und Feinchemieindustrie. Das einzigartige Angebot vonNovasep umfasst Verfahrensentwicklungsservices, schlüsselfertigeAufreinigungsanlagen und -systeme, Auftragsherstellung sowie komplexeWirkstoffmoleküle für die Branchen Pharma, Biopharma, Feinchemie,Lebensmittel- und funktionale Inhaltsstoffe sowie Fermentierung undchemische Rohstoffe.https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Sophie BaudouinDirector Communication & Marketing+33-63208-2024Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell