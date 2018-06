Novasep bringt BioSC® Pilot auf den Markt, ein bahnbrechendes Chromatografie- und DSP-System für die biologische Aufreinigung

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -BioSC Pilot® ist ein neues Tool für kontinuierliche undintensivierte Downstream-Prozesse in der biopharmazeutischenIndustrie.Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien für die Life-Sciences-Branche, gibt die Markteinführungvon BioSC® Pilot bekannt, einem bahnbrechenden Downstream-Processing(DSP)-System für Biopharmazeutika, das Batch-Verfahren undkontinuierliche Chromatografie mit zwischengeschaltetenAufreinigungsprozessen kombiniert.BioSC Pilot konzentriert sich auf die Aufreinigung vonBiomolekülen, wie monoklonalen Antikörpern (mAbs), rekombinantenProteinen und Blutfaktoren, von der frühen Pilotphase bis zurkommerziellen Produktion von Kleinmengen.Sein modulares Design vereinfacht die Kombination mehrererDSP-Schritte, um einen vollständigen Aufreinigungsprozessauszuarbeiten, der an die Kundenbedürfnisse angepasst ist. Dieverschiedenen verfügbaren Chromatografiemodule umfassenBatch-Verfahren und kontinuierlicheMehrsäulenchromatographie-Prozesse. Weitere Zwischenschritte wie diePuffervorbereitung, die tangentiale Durchflussfiltration und dievirale Inaktivierung können ebenfalls integriert werden. DieVerkettung mehrerer Prozesse resultiert in der Entfernung von nichtbenötigten Zwischenstufen einem rationalisierten und intensiviertenProzess."Die biopharmazeutische Industrie sucht momentan nach flexiblenLösungen um ihre rationalisierten Prozesse zu intensivieren",erklärte Jean-Luc Beulay, Marketing und Product Development Directorvon Novaseps Process Solution Business Unit. "BioSC Pilot ist einParadigmenwechsel in der Welt der Niederdruck-Chromatografie. Eshandelt sich nicht nur um ein Chromatografie-Skid,, sondern um einSystem, das einen mehrstufigen Downstream-Prozess durchführen kann,der sowohl Batch-Verfahren als auch kontinuierliche Chromatografiekombiniert. Die Leistung wird durch die kürzere Prozeßdauer, eineerhöhte Ausbeute und einen reduzierten Flächenbedarf erheblichverbessert. Die Produktqualität und die Bedienersicherheit werdenebenfalls verbessert, da die Verkettung von Schritten die Anzahl derBedienereingriffe reduziert."Die kontinuierliche Herstellung wurde von der U.S.-amerikanischenLebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and DrugAdministration) seit Jahren unterstützt und ist heute gut etabliertfür Upstream-Prozesse."Die wachsende Nachfrage nach Biopharmazeutika und der ständigeDruck auf eine erhöhte Produktivität führen dazu, dass dieBiotech-Industrie ihre Herstellungspraxis überdenken muss", so NadègeLaborde, Präsidentin von Novaseps Process Solutions Business Unit."BioSC Pilot ist das ideale Instrument um unseren Kunden zu helfen,kontinuierliche und intensivierte Downstream-Prozesse zuimplementieren und die Markteinführung ihrer Produkte zubeschleunigen."Die Einführung innovativer Technologien für den pharmazeutischenund biopharmazeutischen Markt ist ein wichtiges Element derRise-2-Strategie, die von der Novasep-Gruppe 2017 entwickelt wurdeund bis 2022 auf eine Verdoppelung ihrer Profitabilität abzielt.Weitere Informationen erhalten Sie hier:https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Laure SaloinCommunication Project Manager+33-7-77-94-37-52Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell