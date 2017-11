Novasep beliefert Al Nouran, den Marktführer der Zuckerbranche in der Region MENA

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Die zukünftige Zuckerproduktionsanlage des ägyptischen ProduzentenAl Nouran beinhaltet von Novasep entwickelte Aufreinigungseinheiten- Mit dieser neuen Anlage wird auf lokale Lieferengpässe reagiertNovasep, ein führender Anbieter von Services und Technologien fürdie Life-Sciences-Industrie, gibt bekannt, dass das in Ägyptenansässige Unternehmen Al Nouran sich mit Novasep zusammengeschlossenhat, um Verfahrenseinheiten für die größte Zuckerproduktionsanlage inder MENA-Region bereitzustellen.Die Anlage ist ein Greenfield-Projekt zur Produktion von jährlichmehr als 270.000 Tonnen weißem Rübenzucker und zusätzlich jährlich315.000 Tonnen raffiniertem weißen Rohrzucker. Das Novasep-Teamliefert zwei Verfahrenslösungen:- Eine Entkalkungsanlage für die Rübenzuckerfabrik für einabwasserfreies Enthärtungsverfahren.- Eine Entfärbungsanlage mit einem Solerückgewinnungssystem für denRaffineriebereich."Wir sind stolz, das talentierte Team von Al Nouran dabei zuunterstützen, auf die Zuckerknappheit des Landes zu reagieren. DieAnlage wird eine der größten in der MENA-Region sein. Sie wird vonunserem aktuellen Design, der Optimierung der Zuckerentfärbung sowieder bewährten Robustheit unserer Saftentkalkung profitieren. Dies isteine außergewöhnliche Gelegenheit für beide Teams, ihre technischenFähigkeiten zusammenzubringen und sie auf die Wertmaximierung bei derHerstellung hochwertiger Produkte auszurichten", sagte NadègeLaborde, Präsidentin der Novasep Business Unit Industrial Biotech.Laut dem von der USDA veröffentlichten Bericht "World SugarProduction, Supply and Distribution" importiert Ägypten ein Drittelseines Zuckerbedarfs. Dieses Projekt zielt darauf ab, sowohl denlokalen Angebotsbedarf zu sichern als auch Exportgelegenheiten zubedienen.Weitere Presseinformationen finden Sie hierhttps://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html.Pressekontakt:Director Communication & Marketing+33-632-08-2024Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell