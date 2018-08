Novasep-Produktionsstätte besteht FDA-Inspektion zum fünften Mal in Folge erfolgreich ohne 483-Mängelbericht

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Novaseps solides Qualitätssicherungssystem, das den höchsteninternationalen Standards entspricht, bewährt sich bei erfolgreichbestandener FDA-Inspektion der Niederlassung in Chasse-sur-Rhône(Frankreich)Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen undTechnologien im Bereich der Life-Sciences-Branche, ist stolz daraufbekanntzugeben, dass die Produktionsstätte des Unternehmens inChasse-sur-Rhône (Frankreich), wo aktive pharmazeutische Wirkstoffe(APIs) entwickelt und hergestellt werden, die Inspektion derUS-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA)erfolgreich bestanden hat.Die Inspektion wurde zwischen dem 18. und dem 22. Juni 2018 vorOrt durchgeführt und bestätigte, dass Novasep alle US-amerikanischenVorgaben zur Qualitätssicherung (cGMP) einhält. DieNovasep-Produktionsstätte in Chasse-sur-Rhône hat bereits die letztenfünf Inspektionen der FDA erfolgreich und ohne Mängelbericht(Formular 483) bestanden. Damit setzt sich die Serie erfolgreicherFDA-Inspektionen in den CDMO-Niederlassungen von Novasep fort. DieNiederlassungen in Le Mans und Mourenx (Frankreich) und Leverkusen(Deutschland) haben die jüngsten FDA-Inspektionen ebenfalls ohne483er bestanden."Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen der jüngstenFDA-Inspektionen: Sie bestätigen das fortwährende Engagement vonNovasep dafür, unseren Kunden stets die allerhöchstenQualitätsstandards zu garantieren," erklärte Dr. Michel Spagnol,Vorsitzender und CEO von Novasep.Im laufenden Jahr 2018 hat Novasep außerdem auch die Inspektionender lokalen Gesundheitsbehörden in den Produktionsstätten fürKleinmoleküle und Biomoleküle erfolgreich bestanden: in Le Mans(Frankreich) im März 2018 durch die französische Agentur für dieSicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ANSM, und inGosselies (Belgien) im Juni 2018 durch die belgische Bundesbehördefür Arzneimittel und Gesundheitsprodukte FAMHP."Diese Ergebnisse belohnen alle unsere Mitarbeiter für ihrentäglichen Einsatz," erklärte Jean Bléhaut, Präsident derGeschäftseinheit für Manufacturing Solutions bei Novasep. "Ich möchteallen zu dieser Teamarbeit gratulieren. Sie ermöglicht es Novasep,marktführende CDMO-Dienstleistungen sowohl für synthetische als auchfür biologische Wirkstoffe anbieten zu können."In der Novasep-Produktionsstätte in Chasse-sur-Rhône (Frankreich)werden aktive pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und fortschrittlicheZwischenprodukte, hauptsächlich für die Spätphase und denkommerziellen Bedarf, hergestellt. Der Standort hat kürzlichbedeutende Erweiterungen seiner Versuchsanlage sowie große Anlagenfür Flüssigstickstoffkühlung in Auftrag gegeben.Presseinformationen finden Sie hierhttps://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlPressekontakt:Laure SaloinCommunication Project Manager+33-777-943-7-52Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell