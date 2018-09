Novartis will Marge in Pharmasparte in 5 Jahren auf 35% steigern

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis will die operative Gewinnmarge in der Pharmasparte weiter verbessern. "Wir wollen spätestens bis in fünf Jahren ins Mittelfeld der Wettbewerber vordringen, Richtung 35 Prozent", sagte Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Im zweiten Quartal hatte der Pharmariese die operative Kerngewinnmarge um 1,2 Prozentpunkte auf 32,2 Prozent erhöht. "Unsere oberste Priorität war es noch

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten