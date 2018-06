Novartis will Alcon an die Börse bringen – Aktienrückkauf über 5 Mrd USD

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis sorgt für Klarheit: Die Augensparte Alcon soll abgespalten und an die Börse gebracht werden. Hierfür wolle man die Genehmigung der Aktionäre einholen, teilte der Pharmakonzern am Freitag mit. Gleichzeitig will der Konzern eigene Aktien für bis zu 5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten