Novartis will ab 2018 wieder wachsen

BASEL/BOSTON (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will ab dem kommenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.



Eine stärkere Bündelung von Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen solle das Unternehmen stärker machen, teilte Novartis am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Boston mit. Zudem habe das Unternehmen derzeit zwölf mögliche Kassenschlager in der Pipeline und könnte bis Ende des Jahrzehnts in der USA und der EU 40 Zulassungsanträge stellen.

Das geplante Wachstum will Novartis teilweise mit den bereits eingeführten Mitteln Cosentyx und Entresto erreichen, für das das Management weitere Anwendungsgebiete im Auge hat. Hinzu kämen etwa das neulich zugelassene Krebsmittel Kisqali sowie Nachahmer-Arzneien (Generika) und Produkte für die Augenheilkunde./stw/fbr