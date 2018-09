Novartis verkauft Teile des US-Generika-Geschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von Teilen seines Generika-Portfolios in den USA. Die Tochter Sandoz veräussert insbesondere ihr US-Dermatologiegeschäft sowie das Portfolio mit Generika-Tabletten an die indische Aurobindo Pharma, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.

Der Kaufpreis liegt bei 0,9 Milliarden US-Dollar in bar, dazu kommt eine mögliche erfolgsabhängige Zahlung von 0,1 Milliarden. Das verkaufte Geschäft erzielte im ersten Halbjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten