Novartis verfehlt in Corona-Studie mit Ruxolitinib gesteckte Ziele

BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat in seinen Corona-Bekämpfungsbemühungen einen Rücksetzer erlitten.



Der Wirkstoff Ruxolitinib, der zusätzlich zur Standard-Therapie verabreicht wurde, habe die gesteckten Ziele nicht erreicht, teilte der Konzern am Montag in Basel mit. Die ersten Daten zeigten, dass die Kombination aus Standard-Therapie plus Ruxolitinib die Anzahl der Patienten, bei denen es schwere Komplikationen gab, nicht statistisch bedeutsam verringerte. Auch die weiteren Ziele wurden laut Mitteilung in der Studie nicht erreicht./hr/tt/AWP/jha