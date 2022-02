Novartis verdreifacht Gewinn dank Roche-Anteilsverkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

BASEL (dpa-AFX) - Der Verkauf seines Roche-Anteils zurück an den Wettbewerber hat dem Schweizer Pharmakonzern Novartis im vergangenen Jahr einen satten Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf rund 24 Milliarden US-Dollar (21,2 Mrd Euro), das war fast das Dreifache des Vorjahreswertes. Die Anleger sollen eine Dividende von 3,10 Schweizer Franken je Aktie erhalten nach 3 Franken ein Jahr zuvor, wie Novartis am Mittwoch in Basel mitteilte. Aber auch im Tagesgeschäft lief es bei Novartis 2021 dank guter Geschäfte in der Pharmasparte besser.

Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr dank guter Pharmageschäfte um sechs Prozent auf rund 51,6 Milliarden Dollar, zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus noch vier Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs nominal um acht Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar. Damit lag Novartis beim Umsatz etwas unter den Erwartungen der Analysten, beim Betriebsergebnis aber darüber.

Für das neue Jahr peilt der Konzern bei beiden Kennziffern auf Basis konstanter Wechselkurse einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Zur laufenden strategischen Überprüfung der Generikatochter Sandoz hieß es unterdessen lediglich, diese schreite voran. Informationen solle es wie geplant bis spätestens Ende des Jahres geben./tav/jha/