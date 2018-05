Novartis und Amgen erhalten US-Zulassung für Aimovig-Migränebehandlung

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

BASEL (dpa-AFX) - Novartis darf sein Migränemedikmanet Aimovig (erenumab) in den USA verkaufen.



Der Basler Pharmakonzern hat mit seinem Partner Amgen die Zulassung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA für das Mittel erhalten. In der EU wird eine Zulassung des Medikaments derzeit geprüft. Novartis erwartet die Genehmigung in den kommenden Monaten.

Aimovig sei ein neuer therapeutischer Ansatz bei der Behandlung von Migräne bei Erwachsenen, schreibt Novartis in einer Mitteilung vom Freitag. Die klinischen Studien hätten gezeigt, dass Aimovig die monatlichen Migräne-Tage und die Verwendung von akuten Migränemedikamenten signifikant reduziere im Vergleich zu Placebos.

Novartis hat das Mittel gemeinsam mit dem Biotechunternehmen Amgen entwickelt. Analysten sehen für das Mittel Blockbusterpotenzial.