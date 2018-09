Novartis trennt sich in den USA von Teilen des Generika-Portfolios

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von Teilen seines Generika-Portfolios in den USA. Die Tochter Sandoz veräussert insbesondere ihr US-Dermatologiegeschäft sowie das Portfolio mit generischen Tabletten an die indische Aurobindo Pharma, teilte Novartis am Donnerstag mit.

Der Kaufpreis liegt bei 0,9 Milliarden US-Dollar in bar, dazu kommt eine mögliche erfolgsabhängige Zahlung von 0,1 Milliarden. Das veräusserte Geschäft generierte im ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten