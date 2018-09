Novartis streicht über 2’000 Stellen in der Schweiz

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis will in der Schweiz rund 2'150 Stellen innerhalb von vier Jahren abbauen. Davon ist vor allem die Produktion in Basel, Schweizerhalle, Stein und Locarno betroffen. Hier sollen annähernd 1'500 Stellen wegfallen. Weitere 700 Stellen im Dienstleistungsbereich werden ins Ausland verlagert.

Wie Novartis in einer Medienmitteilung vom Dienstag betont, würden im Gegenzug etwa 450 neue Stellen geschaffen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten