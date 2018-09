Novartis streicht Tausende Stellen in der Schweiz – Effizienzprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis setzt den Rotstift an und streicht mehr als 2'000 Stellen in der Schweiz. Der Stellenabbau betrifft vornehmlich Stellen in der Produktion und ist als Teil eines globalen Programms zu sehen, erklärt Konzernchef Vas Narasimhan. Die Reaktionen der Basler Regierung und der Gewerkschaften fallen gleichermassen geschockt aus.

Am Morgen teilte der Pharmakonzern mit, an den Produktionsstandorten Basel,

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten