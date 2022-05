Novartis stoppt Produktion von Lutathera und Pluvicto vorübergehend

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat die Produktion der Krebsmedikamente Lutathera und Pluvicto in zwei Werken vorübergehend eingestellt. Die Maßnahme wurde aus Vorsicht ergriffen, da mögliche Qualitätsmängel festgestellt wurden.

Von der Einstellung betroffen sind die Werke in Ivrea (Italien) und Millburn (USA). Das Problem soll nach gründlicher Prüfung innerhalb der nächsten sechs Wochen behoben werden, teilte Novartis am Donnerstagabend mit.

Infolge der Einstellung wird die Lieferung der Medikamente in den USA und Kanada vorübergehend ausgesetzt. In Europa und Asien wird Lutathera über die Novartis-Produktionsstätte für Radioligandentherapie in Saragossa (Spanien) verfügbar sein. Es kann jedoch zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen, hieß es weiter.

Zudem werden das Screening und die Rekrutierung für klinische Studien sowie die klinische Studie mit Lutathera in den USA und Kanada gestoppt. Aktuell gebe es jedoch keine Hinweise für ein Risiko für die bisher behandelten Patienten. Lutathera ist in den USA und Europa zur Behandlung von bestimmten Tumoren des Verdauungstrakts zugelassen./cg/pre/AWP/ngu