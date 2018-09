Novartis stösst mit Zelltherapie Kymriah in UK auf Widerstand der Behörde

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Die britische Gesundheitsbehörde NICE lehnt die Zelltherapie Kymriah von Novartis zur Behandlung von erwachsenen Patienten ab. Wie es in einer Stellungnahme der Behörde heisst, sei die CAR-T-Zelltherapie zu teuer, um sie zur Behandlung von erwachsenen Patienten zu empfehlen, die am diffus großzelligen B-Zell-Lymphom leiden. Gleichzeitig erkennt die Behörde aber den klinischen Vorteil der Behandlung an und hofft auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten