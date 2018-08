Novartis stellt positive Daten aus Entresto-Studie ‚Transition‘ vor

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis vermeldet für sein Herzmedikament Entresto (Sacubitril/Valsartan) positive Daten aus der Studie 'Transition'. Wie der Pharmakonzern am Wochenende mitteilte, kann das Mittel kurz nach einer akuten Herzinsuffizienz (HF) sowohl im Krankenhaus als auch ambulant und bei einem breiten Spektrum stabilisierter Patienten sicher eingesetzt werden. Vorgestellt wurden die Studiendaten auf dem Kongress der European Society of Cardiology (ESC) in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten