Novartis spaltet Augenheiltochter Alcon ab und lanciert Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis will seine Augenheilkunde-Sparte Alcon abspalten und an die Börse bringen. Die Arzneimittel von Alcon bleiben indes weiter bei Novartis. Gleichzeitig kündigten die Basler am Freitag einen Aktienrückkauf über 5 Milliarden US-Dollar an.

Novartis hatte das lange kriselnden Geschäft bereits im vergangenen Jahr auf den Prüfstand gestellt und sich zuletzt eine Entscheidung bis zum ersten Halbjahr 2019 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten