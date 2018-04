Novartis setzt Mix aus Erholung und Rücksetzern in Q1 fort – Bestätigt Ziele

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis hat im ersten Quartal 2018 an die Entwicklung der vergangenen Quartale angeknüpft. Der Konzern hatte viel Licht und etwas Schatten in seiner Quartalsbilanz. So wuchs der Umsatz etwas stärker als erwartet, die Gewinnentwicklung wiederum blieb knapp hinter den durchschnittlichen Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr bestätigt das Pharmaunternehmen seine bisherigen Ziele. Beim Nettoumsatz erzielte Novartis in der Berichtswährung US-Dollar ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.