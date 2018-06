Novartis schliesst Verkauf von Consumer-Healthcare-Joint-Venture an GSK ab

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat den im vergangenen März angekündigten Verkauf des Anteils am Joint-Venture mit GlaxoSmithKline (GSK) abgeschlossen. Die Devestition des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Consumer Healthcare für 13 Milliarden US-Dollar sei vollzogen worden, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Die Verkaufssumme entspricht damit der Ankündigung von Novartis im vergangenen März.

Novartis will sich mit diesen Schritt auf ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten