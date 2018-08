Novartis investiert in Stein in Zell- und Gentherapien – bis zu 450 neue Stellen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis investiert in die Herstellung von Zell- und Gentherapien in Stein (AG) und will dort bis zu 450 neue Stellen in den kommenden drei Jahren schaffen. Dafür sind gestaffelt Investitionen von bis zu 90 Millionen Franken geplant, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte.

Der Bau einer Produktionsanlage für neuartige Zell- und Gentherapien soll laut den Angaben die Einführung dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten