Novartis hofft auf EU-Zulassung für Gentherapie Kymriah bis Ende 2018

BASEL (awp international) - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis bereitet sich auf den Start seiner neuartigen Gentherapie Kymriah auch in Europa vor. Wir hoffen auf eine Zulassung in der zweiten Hälfte des Jahres", sagte Novartis-Manager Pascal Touchon in einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

In den USA ist die sogenannte Car-T-Zelltherapie bereits bei zwei bestimmten Blutkrebsformen zugelassen. Erst Anfang Mai hatten die Schweizer dort grünes ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten