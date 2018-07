Novartis erneuert Vereinbarung mit WHO für Egaten-Spende

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat seine Vereinbarung mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Bekämpfung der Leberegel bis zum Jahr 2022 verlängert. Wie der Konzern am Montag mitteilt, werde er im Zuge dieser Vereinbarung der Organisation das Mittel Egaten spenden. Seit Start des Programms im Jahr 2005 habe man mittlerweile etwa vier Millionen Egaten-Tabletten gespendet, was einem Wert von etwa 41 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten