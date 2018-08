Novartis ernennt Klaus Moosmayer zum Chief Ethics, Risk & Compliance Officer

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Novartis erhält ein neues Mitglied im obersten Management: Klaus Moosmayer wurde zum Chief Ethics, Risk and Compliance Officer ernannt. In dieser Funktion werde er an CEO Vas Narasimhan berichten und Mitglied der Geschäftsleitung sein, teilte der Pharmnakonzern am Dienstag mit. Moosmayer, der seinen Posten zum 1. Dezember 2018 antreten wird, folgt auf Shannon Thyme Klinger, die kürzlich zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten