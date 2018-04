Novartis erhält FDA-Zulassung für Afinitor Disperz bei tuberöser Sklerose

Basel (awp) - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Novartis für sein Mittel Afinitor Disperz (Everolimus) die Zulassung zur Behandlung von fokalen Anfällen, die mit der autosomal-dominanten Erbkrankheit tuberöse Sklerose einhergehen. Wie es in einer Mitteilung von Novartis am Mittwoch heisst, ist es die erste in den USA zugelassene Behandlungsmöglichkeit in dieser Indikation für Patienten ab einem Alter von zwei Jahren.

Mit der Zulassung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten