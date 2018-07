Novartis entwarnt – Eigene Valsartan-Produkte nicht von Rückruf betroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Nun gibt auch Novartis Schweiz Entwarnung: Wie der Konzern am Freitag mitteilt, sind Valsartan-haltige Produkte von Novartis in der Schweiz nicht von dem derzeit laufenden Rückruf durch das das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic betroffen. Dieses hatte am Mittwoch den chargenbezogenen Rückruf mehrerer generischer Valsartan-haltiger Arzneimittel, deren Wirkstoff von einem chinesischen Unternehmen hergestellt wurde, mitgeteilt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten