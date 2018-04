Novartis: Wie weit kann es noch runtergehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Der neueste Quartalsbericht des Schweizer Pharmagiganten Novartis kam an der Börse überhaupt nicht gut an. Zwar hatte das Unternehmen durchaus einige positive Überraschungen zu bieten. So legte der Umsatz etwas stärker zu als erwartet. Doch bei den Gewinnen blieb Novartis hinter den Erwartungen zurück, was am Ende die Aktie erheblich unter Druck brachte.

Sackt Novartis jetzt auf das Jahrestief zurück?

Ein Beitrag von Carsten Müller.